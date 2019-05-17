«Единая Россия» добьется завершения проекта «Доступная парковка»

Инициативу партийного объединения в гордуме поддержали на комитете по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры

Финансирование мероприятий по завершению проекта «Доступная парковка» в 2019 году будет выполнятся за счет бюджета города Рязани во муниципальной программе формирования комфортной городской среды. Объем финансирования составит почти 4 млн рублей. С инициативой изыскать средства на данный проект выступала фракция «Единая Россия» в Рязанской городской Думе.

17 мая на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы был рассмотрен вопрос «О выполнении работ в 2018 году и планах на 2019 год по организации парковочного пространства на прилегающих, дворовых и других территориях города Рязани». По словам заместителя начальника Управления благоустройства Алексея Муковнина, «Дирекция благоустройства города» обследовала объекты проекта «Доступная парковка» – из 99 дефекты выявлены на 52. Кроме того, еще на 11 парковках требуется завершение работ и к 13 подрядчик в прошлом году так и не приступил.

«Мы проводили встречи с жителями, обсуждали вопрос организации парковочных мест во дворах с представителями администрации, подрядчиками, а в итоге получили социальный негатив, – отметил член фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Александр Сидоров. – Например, во дворе дома 2/68 на улице Ленина в моем округе парковку нужно полностью переделывать. Проект «Доступная парковка» нужно обязательно завершить, выполнить полный объем работ».

Инициативу фракции поддержали все члены комитета.

«Это недопустимо, когда благие идеи не доводят до конца. Депутатский корпус, независимо от принадлежности к той или иной фракции, проконтролирует, как решается вопрос с организацией парковок», – отметила председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

Александр Сидоров поинтересовался сроками завершения работ – представители администрации заверили, что к концу лета все работы будут выполнены.

Данные сроки не удовлетворили депутатов, они попросили чиновников найти способы сдвинуть сроки выполнения работ по организации парковочного пространства на прилегающих, дворовых и других территориях города.