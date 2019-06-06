Депутаты Рязанской гордумы отклонили проект о прямых выборах мэра

В четверг, 6 июня, на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели замечания прокуратуры Советского района Рязани на проект решения об изменениях в Устав города Рязани, предусматривающий избрание главы муниципального образования на муниципальных выборах и исполнений им полномочий главы администрации города. Об этом сообщает сайт гордумы.

Согласно внесённому замечанию проект противоречит действующему федеральному и региональному законодательству. По результатам обсуждения проект решения об изменении Устава был отклонён большинством голосов.