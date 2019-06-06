Главная > Рязань > Власть 
Власть Рязань 6 июня 2019 17:47 | Просмотров:

Депутаты Рязанской гордумы отклонили проект о прямых выборах мэра

В четверг, 6 июня, на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели замечания прокуратуры Советского района Рязани на проект решения об изменениях в Устав города Рязани, предусматривающий избрание главы муниципального образования на муниципальных выборах и исполнений им полномочий главы администрации города. Об этом сообщает сайт гордумы.

Согласно внесённому замечанию проект противоречит действующему федеральному и региональному законодательству. По результатам обсуждения проект решения об изменении Устава был отклонён большинством голосов.

Тэги:,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.7K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
5.1K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
4.0K
5 июня 15:26

В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
2.2K
5 июня 13:28

Как обезопасить свой смартфон от вирусов и мошенников?
1.5K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.4K
6 июня 09:37

В Рязани состоится праздник в честь открытия туристического сезона
1.2K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
1.0K
5 июня 17:01

Пушкин и Рязанский край-1
996
5 июня 12:35

В Рязани разработали мобильное приложение «Большой выпускной»
955
5 июня 08:32

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём социального работника
Вверх