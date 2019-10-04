Депутаты областной Думы прияли участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета

Слушания, посвященные параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, состоялись в пятницу, 4 октября, в Совете Федерации РФ. Обсуждение прошло под руководством председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко. С основным докладом выступил первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов. В парламентских слушаниях также приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Министерства финансов Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации и экспертного сообщества. В числе представителей от 80 субъектов Федерации на мероприятии присутствовали депутаты Рязанской областной Думы: глава регионального парламента Аркадий Фомин, его первый заместитель Александр Шевырев и председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин.

Обсуждение параметров проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период на главной площадке регионов проходит ежегодно. Правительство Российской Федерации публично представляет главный финансовый документ страны, а представители регионов имеют возможность обозначить свои вопросы.

Как было заявлено, казна страны на предстоящие три года будет профицитной и социально-ориентированной. В проекте федерального бюджета предусмотрены средства на реализацию поручений Президента РФ Владимира Путина. В частности, заложены средства по программе «Земский доктор» для распространения ее действия на врачей и фельдшеров в возрасте старше 50 лет. Помимо расходов на здравоохранение, увеличено бюджетное обеспечение таких направлений как демография и экологические программы, предусмотрены дополнительные средства на повышение минимального размера оплаты труда, пенсий, пособий, довольствия военнослужащих, заработной платы работников социальной сферы. В законопроекте отражены такие направления, как повышение эффективности расходования бюджетных средств, выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, увеличение финансирования программы устойчивого развития сельских территорий.

– Сегодня мы участвовали в обсуждении параметров проекта главного финансового документа страны на предстоящую трехлетку. Такой формат взаимодействия федеральных органов власти и представителей субъектов федерации, на мой взгляд, очень полезен для регионов. В докладах были сделаны акценты на самых значимых моментах. Очень важно было услышать, что заложен рост межбюджетных трансфертов, что регионы будут знать их объемы до начала финансового года. Также были затронуты вопросы бюджетной обеспеченности и расширения налоговой базы региональных и местных бюджетов. У нас впереди подготовка проекта областного бюджета и те приоритеты, которые сегодня были озвучены, будут способствовать более эффективной работе над законопроектом, – сказал Аркадий Фомин.

Представители регионов в ходе слушаний высказали свои предложения, касающиеся всех субъектов Федерации. В частности, речь шла о возможности распределения федеральных субсидий на реализацию национальных проектов не на год как сейчас, а на весь период их действия.