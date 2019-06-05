Аркадий Фомин участвует в работе V Международного гуманитарного Ливадийского форума

Председатель Рязанской областной Думы во вторник, 4 июня, принял участие в работе тематической секции «Культурно-просветительские проекты как фактор сближения культур». Мероприятие состоялось в Доме-музее А.П. Чехова. Его провел сенатор от регионального парламента, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. В обсуждении вопросов продвижения культурно-просветительских проектов приняли участие и представители 17 зарубежных государств, а также заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Эдип Гафаров, член Президиума крымского парламента Александр Шувалов, депутат Владимир Клычников. Почетными гостями мероприятия стали народная артистка РФ Лариса Долина, заслуженный художник РФ Никас Сафронов.

Участники секции говорили о развитии фестивальных проектов, музейной дипломатии и театральной педагогике, о совершенствовании межкультурного взаимодействия, сообщает пресс-служба облдумы. Модератор секции – заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов акцентировал внимание на международной привлекательности образа России, чему способствует уникальное культурное богатство, возросший интерес к нашей стране на фоне разрушения западной информационно-культурной монополии в современной цифровой среде.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин поделился впечатлениями о работе форума.