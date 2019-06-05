Аркадий Фомин принял участие в благоустройстве детской площадки в Шилове

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в пятницу, 31 мая, принял участие в реконструкции детской площадки в посёлке Шилово. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы.

Установка новых элементов детского игрового комплекса и благоустройство территории были проведены на улице Индустриальной по решению жителей. Площадка между домами существовала, но со временем от неё остались только несколько перекладин и песочница. Новое оборудование закуплено при поддержке Благотворительного фонда «Забота», который реализует программу «Детям нашего двора». В Шиловском районе за это время обустроено более 40 мест для детского отдыха. Новая площадка – одна из четырёх, запланированных на этот год в Шилове. Аркадий Фомин вместе с жителями принял участие в благоустройстве территории, где высадили несколько туй.