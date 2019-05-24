Аркадий Фомин: Празднование Дня славянской письменности служит приобщению к ценностям родной культуры

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днём славянской культуры и письменности.

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днём славянской культуры и письменности!

День памяти христианских просветителей Кирилла и Мефодия – особый праздник в истории нашей страны. Создание славянской азбуки положило начало развитию многогранной общеславянской культуры, объединило народы десятков стран общими историческими и духовными истоками.

Наш общий долг – бережно хранить многовековой опыт, из поколения в поколение передавать потомкам мудрость и знания предков, литературное и художественное наследие, чувство патриотизма и гордости за свое Отечество. Русский язык, оставаясь основным средством межнационального общения, и сейчас способствует укреплению гуманитарного диалога, сотрудничества и взаимопонимания между людьми.

По доброй традиции, 24 мая в Рязанской области проходят многочисленные культурно-просветительские мероприятия: фестивали, выставки, концерты, спектакли, конференции, творческие встречи.

Уверен, что празднование Дня славянской письменности и впредь будет служить приобщению молодёжи к ценностям родной культуры, воспитанию уважительного отношения к языку, сохранению христианских традиций.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений!