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Власть Рязань 6 июня 2019 14:02 | Просмотров:

Аркадий Фомин: «Наш язык – неотъемлемая часть мирового культурного наследия»

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днём русского языка.

В День рождения великого русского поэта и основоположника современного литературного языка Александра Сергеевича Пушкина по всей стране отмечается День русского языка. От имени депутатов областной Думы и себя лично поздравляю вас с этим замечательным праздником!

Сегодня русскую речь можно услышать во всех уголках земного шара. Наш язык – неотъемлемая часть мирового культурного наследия, инструмент межгосударственной коммуникации. Являясь средством общения, воспитания и восприятия окружающего мира, он служит прочной основой нашей духовности, залогом преемственности поколений и взаимообогащения самобытных традиций народов России. Высокий уровень речевой культуры открывает большие возможности для личностного становления, самореализации и профессионального роста.

Ученые-филологи, педагоги, библиотекари, студенты и краеведы проводят серьезную работу по изучению родного языка, сохранению чистоты и богатства русского слова.

Пусть для каждого жителя нашей многонациональной Родины День русского языка будет праздником дружбы и любви к русской словесности! Желаю всем здоровья, счастья, мира и благополучия!

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