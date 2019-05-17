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Власть Рязань 17 мая 2019 18:45 | Просмотров:

Аркадий Фомин: музейные экспозиции Рязанской области – гордость историко-культурного наследия не только региона, но и всей России

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил музейных работников с профессиональным праздником. Приводим полный текст поздравления.

Уважаемые музейные работники!

Примите самые тёплые поздравления с Международным днем музеев!

Музейные экспозиции Рязанской области – гордость историко-культурного наследия не только региона, но и всей России.

Наши музеи постоянно совершенствуются и развиваются, в них реализуются востребованные познавательные программы и проекты, внедряются новые формы работы с посетителями, как, например, всем полюбившаяся акция «Ночь музеев», которая ежегодно привлекает все больше и больше рязанцев.

Эти успехи были бы невозможны без музейных работников – тех, кто является хранителями бесценных сокровищ. Благодаря вашему профессионализму, энтузиазму и преданности любимому делу сохраняются наши многовековые традиции, формируется бережное и уважительное отношение к истории, культуре и искусству родного края и страны в целом.

Спасибо за большой вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление культурного пространства, повышение туристической привлекательности региона.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и благополучия, творческих и профессиональных успехов, новых находок, интересных экспонатов и многочисленных благодарных посетителей.

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

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