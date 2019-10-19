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Жителю Рязанской области грозит тюрьма за незаконную регистрацию мигрантов

57-летний мужчина из Скопинского района организовал фиктивную прописку граждан Таджикистана, которые выполняли у него строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейские установили, что местный житель отдал 4 тысячи рублей 19-летней девушке за прописку двух мигрантов в ее доме в селе Секирино. По факту граждане там не проживали.

По предварительной информации, они жили и работали в селе Кущуново, где и были заняты строительными работами у 57-летнего местного жителя.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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