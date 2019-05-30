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Происшествия Рязань 30 мая 2019 15:47 | Просмотров:

Жителя Владимирской области будут судить за попытку подкупить рязанского гаишника



Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Владимирской области, пытавшегося дать взятку сотруднику рязанской ГИБДД. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено 25 февраля 2019 года. Мужчина, который был задержан за рулём автомобиля с явными признаками алкогольного опьянения, находясь в служебном кабинете сотрудника ДПС УМВД России по Клепиковскому району, передал ему тысячу рублей. За это он просил уничтожить составленный протокол и не привлекать его к ответственности. Правоохранитель от денег отказался.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключение передано в суд.

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