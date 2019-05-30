Жителя Касимовского района задержали при попытке продать шпионское устройство







В Касимовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя. Молодого мужчину подозревают в попытке продать специальное техническое устройство для негласного получения информации (ч. 3 ст. 30, ст. 138.1 УК РФ). Об этом сообщил в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Незаконные действия подозреваемого были выявлены и пресечены сотрудниками ФСБ России. По версии следствия, в июле 2018 года он пытался продать портативный цифровой видеорегистратор, встроенный в корпус настольных электронных часов.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Справка:

Статья 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, – наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.