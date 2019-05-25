Жителя Касимова привлекут к уголовной ответственности за незаконную продажу спиртного



Сотрудники полиции выявили факт незаконной продажи алкогольной продукции в Касимове. «Магазин» у себя дома организовал безработный 62-летний местный житель. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

На незаконной торговле спиртным мужчина попался уже не в первый раз – ранее его уже наказывали по административной статье (ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ). Теперь же в отношении него завели уголовное дело ст. 171.4 УК РФ.

В качестве наказания виновному могут назначить исправительные работы на срок до 1 года.