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Происшествия Рязань 25 мая 2019 15:48 | Просмотров:

Жителя Касимова привлекут к уголовной ответственности за незаконную продажу спиртного


Сотрудники полиции выявили факт незаконной продажи алкогольной продукции в Касимове. «Магазин» у себя дома организовал безработный 62-летний местный житель. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

На незаконной торговле спиртным мужчина попался уже не в первый раз – ранее его уже наказывали по административной статье (ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ). Теперь же в отношении него завели уголовное дело ст. 171.4 УК РФ.

В качестве наказания виновному могут назначить исправительные работы на срок до 1 года.

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