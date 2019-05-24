Жительницу Рязанской области будут судить за убийство сожителя







В Шацком районе 65-летнюю женщину будут судить за убийство сожителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено днём 5 марта 2019 года в селе Тарадеи. Между женщиной и её 63-летним сожителем случилась ссора из-за того, что мужчина отказался отнести в дом купленный мешок картошки. Пьяный мужчина ударил женщину в живот, она же в ответ несколько раз ударила его ножом в спину. От полученных ран пострадавший умер на месте.

Женщина призналась в убийстве, уголовное дело передали в суд.