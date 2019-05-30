Жительница Рязанской области убила сводного брата







Шиловский районный суд вынес приговор 41-летней местной жительнице, убившей сводного брата. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Конфликт между женщиной и её братом случился в её доме в селе Занино-Починки утром 29 декабря 2018 года из-за того, что хозяйка отказалась дать родственнику денег на спиртное. Мужчина дёрнул сестру за руку, в ответ получив удар ножом в шею. От полученной раны 38-летний пострадавший умер на месте.

Женщина вызвала полицию, а затем попыталась запутать правоохранителей, сообщив, что её сводный брат совершил самоубийство. Но во время следствия она призналась в убийстве.

Суд признал жительницу Рязанской области виновной и приговорил к 6,5 годам колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.