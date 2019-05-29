Житель Рязанской области убил знакомого, воткнув ему нож в голову







В Сараевском районе вынесен приговор 50-летнему местному жителю, убившему своего знакомого. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Преступление было совершено в ночь на 9 января 2019 года. Мужчина выпивал вместе со своим знакомым у него в сарае в посёлке Зеркальные пруды. Хозяин сначала оскорбил своего гостя, а затем дважды ударил его в лицо. Тот в долгу не остался, взял со стола кухонную нож и воткнул его в голову обидчику. От полученной раны пострадавший умер на месте.

Во время суда мужчина признал свою вину. В качестве наказания, с учётом всех обстоятельств дела, ему назначили 8 лет колонии строго режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.