Главная > Рязань > Происшествия 
Происшествия Рязань 29 мая 2019 14:05 | Просмотров:

Житель Касимовского района отработает 80 часов за неуплату алиментов

 Житель Касимовского района решил уклониться от уплаты алиментов на содержание своего ребёнка. Мужчина скрывался от приставов. Но последним всё же удалось установить место работы должника. Алименты стали удерживаться из его заработной платы, но через некоторое время безответственный родитель уволился и прекратил выплачивать алименты. На приём к приставам он не явился, и тогда в отношении него снова было заведено розыскное дело.

В мае 2019 года должника нашли. За неуплату средств на содержание ребёнка мировой судья вынес ему наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.2K
26 мая 18:46

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»
4.1K
27 мая 14:29

Можно ли получать ежемесячные выплаты из материнского капитала? 
3.9K
28 мая 17:16

Погода в Рязанской области ухудшится
3.5K
27 мая 17:44

Ушёл из жизни бывший директор Рязанского приборного завода Александр Червяков
3.5K
27 мая 08:34

Названа средняя зарплата отоларинголога в Рязани
3.5K
26 мая 23:11

Рязанское управление МЧС выпустило ночное метеопредупреждение
1.5K
26 мая 16:15

Максим Ларин: Профессия режиссёра – это не отдых, это кайф!
1.4K
27 мая 22:57

Жителей Рязани ждёт масштабное отключение электричества
1.1K
26 мая 22:58

В центре Рязани поселилось семейство сов
966
28 мая 10:31

В Рязани появится первая библиотека в торговом центре
Вверх