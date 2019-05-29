Житель Касимовского района отработает 80 часов за неуплату алиментов

Житель Касимовского района решил уклониться от уплаты алиментов на содержание своего ребёнка. Мужчина скрывался от приставов. Но последним всё же удалось установить место работы должника. Алименты стали удерживаться из его заработной платы, но через некоторое время безответственный родитель уволился и прекратил выплачивать алименты. На приём к приставам он не явился, и тогда в отношении него снова было заведено розыскное дело.

В мае 2019 года должника нашли. За неуплату средств на содержание ребёнка мировой судья вынес ему наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов.