Задержаны воровки, обокравшие рязанских пенсионеров







Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали двух ранее судимых жительниц других регионов, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 76-летняя жительница села Дмитриево Касимовского района. Пенсионерка сообщила полицейским, что у нее из дома пропали сбережения – 10 тысяч рублей. Пожилая женщина предположила, что кражу совершили две незваные гостьи. Пострадавшая заметила незнакомок, которые выходили из ее дома. Оказалось дверь ее дома была открыта. Гостьи оправдались тем, что подыскивают для покупки дом в этом районе и поспешили скрыться. А потом пенсионерка узнала, что из мебели в доме пропали сбережения.

Сотрудники полиции опросили местных жителей и выяснилось, что жители деревни запомнили госномер и описание автомобиля, на котором приехали злоумышленницы. Полицейские постарались установить маршрут передвижений этого автомобиля с помощью камер видеонаблюдения системы фиксации нарушений правил дорожного движения.

Позже в полицию обратилась 50-летняя жительница села Лом. Из ее дома аналогичным способом похитили 25 тысяч рублей и серебряные сережки. Дверь в дом забыли закрыть, хозяйка была на огороде и злоумышленники могли спокойно проникнуть в дом, найти и похитить ценности. Жители села запомнили автомобиль, на котором передвигались злоумышленницы. Описание этого автомобиля совпадало с приметами разыскиваемого транспортного средства.

Вскоре от системы фиксации нарушений ПДД поступила информация, что разыскиваемое авто приближается к южным границам Рязанской области. Касимовские полицейские связались с коллегами из Шиловского района и злоумышленниц задержали.

В ходе предварительного расследования установили, что к хищениям в Касимовском районе причастна ранее судимая за аналогичную кражу 27-летняя жительница Кировской области. А ее спутница – ранее судимая за кражу 23-летняя жительница Республики Удмуртия причастна к хищению 2700 рублей из дома 66-летнего пенсионера в деревне Верещугино Клепиковского района, куда злоумышленницы заезжали накануне. Там хозяин также, пока на усадьбе занимался огородными делами, держал входную дверь не запертой.

Часть похищенного, включая серебряные сережки, изъяли.

В отношении злоумышленниц возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемых взяли под стражу.

УМВД России по Рязанской области напоминает: необходимо принимать исчерпывающие меры по сохранности своего имущества и сбережений. Не допустимо оставлять входную дверь квартиры или дома открытой, даже если хозяева находятся в помещении или на территории усадьбы. Будьте бдительные, не давайте злоумышленникам шанса похитить Вашу собственность.