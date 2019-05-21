Задержаны мошенники, обманувшие жителей России на миллиард рублей – полиция







Сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении денежных средств граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг. Об этом сообщил официальный сайт МВД России.

По версии следствия, представители межрегиональной группы, которую возглавлял имеющий судимость гражданин иностранного государства, организовали в России сеть медицинских клиник. Сотрудники call-центров звонили людям и предлагали им прийти туда на обследование, после чего работники клиник убеждали пациентов в том, что у них есть опасные заболевания. Отмечается, что работники не имели медицинского образования, а лечение предлагалось пройти дорогостоящее. Тем, у кого не хватало денег, предлагали кредиты, суммы доходили до полумиллиона рублей.

Обыски по делу проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Чувашии, а также во Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. По версии следствия, злоумышленники обманули более 11 тысяч человек, их доход составил не менее миллиарда рублей.

В следственные органы доставлено 25 человек. Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются.