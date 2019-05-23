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Происшествия Рязань 23 мая 2019 16:09 | Просмотров:

Задержан подозреваемый в поджоге кафе в Спас-Клепиках



Задержан подозреваемый в поджоге двухэтажного кафе в городе Спас-Клепики. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании, где находились кафе и магазин, поступило в четверг, 22 мая, в 01.50. На место сразу же прибыли не только пожарные, но и сотрудники полиции. Пока одни тушили огонь, другие начали опрос жильцов соседних домов. Выяснилось, что работница кафе, находящегося рядом с местом пожара, видела там незнакомого мужчину. Сначала она услышала шум разбитого стекла, а затем в окне, рядом с которым стоял незнакомец, появилось пламя. Тогда свидетельница увидела, что мужчина в маске – длинной вязаной шапке с прорезями для глаз, которую используют мотоциклисты.

После того, как пожар был потушен, сотрудники МЧС предположили, что его причиной стал поджог. Мужчина разбил окно, вылил внутрь бензин, а затем бросил туда спичку.

Примерный маршрут злоумышленника полицейские установили с помощью камер видеонаблюдения, установленных в городе. Затем выяснилось, что к поджогу причастен 21-летний местный житель. По предварительным данным, таким образом он хотел отомстить родственнику владелицы кафе, с которым находился в неприязненных отношениях.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ, виновному может грозить до 5 лет лишения свободы.

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