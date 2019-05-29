За кражу со взломом житель Касимова получил год колонии особого режима







Вынесен приговор неоднократно судимому 58-летнему жителю Касимова, совершившему кражу со взломом. Об этом сообщает сайт прокуратуры Рязанской области.

Преступление было совершено ночью 20 января 2019 года. Мужчина, используя лом-гвоздодёр, взломал дверь дома местной жительницы и украл телевизор со спутниковым приёмником. Ущерб от кражи оценили в 14 тысяч рублей.

В ходе суда мужчина признал себя виновным и чистосердечно рассказал о преступлении. Это, а также то, что он имеет инвалидность, послужило при вынесении приговора смягчающим обстоятельством. В то же время, было учтено, что касимовец уже не в первый раз совершает преступления. В итоге его приговорили к году лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Телевизор и цифровой спутниковый приёмник возвращены потерпевшей.