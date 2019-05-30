В центре Рязани произошло ДТП







Утром в четверг, 30 мая, на перекрёстке улиц Ленина и Почтовой в Рязани произошло ДТП. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, там остался только один автомобиль, другой увезли на эвакуаторе.

Подробности случившегося неизвестны.