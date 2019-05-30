Происшествия Рязань 30 мая 2019 11:34 В центре Рязани произошло ДТП Поделиться Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Утром в четверг, 30 мая, на перекрёстке улиц Ленина и Почтовой в Рязани произошло ДТП. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, там остался только один автомобиль, другой увезли на эвакуаторе. Подробности случившегося неизвестны. Мы в Яндекс.Новости Мы в Яндекс Дзен Наш Telegram Тэги:авария, ДТП в центре Рязани