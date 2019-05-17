В Шиловском районе мужчину пытался убить бывшую супругу двумя ножами

В Шиловском районе заключили под стражу подозреваемого в покушении на убийство бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, 8 мая 2019 года в селе Борок Шиловского района пьяный мужчина пришёл к бывшей супруге и попытался её убыть. 44-летний житель Сасова, вооружившись двумя ножами, напал на женщину и попытался нанести удар в шею. Потерпевшая сопротивлялась, ей на помощь подоспела мать и соседи, которые смогли скрутить дебошира до приезда полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый по решению суда находится по стражей. Расследование продолжается.