В Сасовском районе загорелось нежилое помещение

В пятницу, 17 мая, в Сасовском районе загорелся жилой дом. Об этом корреспонденту РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 1.38. В деревне Колдамышево горел нежилой дом. Возгорание удалось ликвидировать в 2.21. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 24 квадратных метров.

На место происшествия выезжал пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы. Также пожар тушили 3 добровольца.