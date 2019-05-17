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Происшествия Рязань 17 мая 2019 15:23 | Просмотров:

В Сасовском районе загорелось нежилое помещение

В пятницу, 17 мая, в Сасовском районе загорелся жилой дом. Об этом корреспонденту РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 1.38. В деревне Колдамышево горел нежилой дом. Возгорание удалось ликвидировать в 2.21. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 24 квадратных метров.

На место происшествия выезжал пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы. Также пожар тушили 3 добровольца.  

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