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Происшествия Рязань 20 мая 2019 19:55 | Просмотров:

В Рыбном во время празднования 80-летия женщины произошло убийство




В Рыбновском районе возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 17 мая в одном из кафе города Рыбное. Там собралась компания, чтобы отпраздновать 80-летие женщины. Во время застолья между её внуком и зятем произошёл конфликт из-за вызывающего поведения последнего. Мужчины вышли на улицу, где подозреваемый один раз ударил 48-летнего потерпевшего кулаком в лицо. От удара тот упал и ударился головой о плитку крыльца. После этого мужчина уехал домой вместе с женой, а на следующий день умер. Эксперты установили, что его смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

Сначала подозреваемый и его родственники отрицали факт конфликта, во время которого пострадавший получил травму, но записи с камер видеонаблюдения показали, что драка была. Также на месте происшествия была найдена гильза от патрона травматического пистолета, из которого подозреваемый произвёл выстрел в воздух в ходе конфликта.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время он может быть взят под стражу.

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