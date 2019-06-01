Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», пожалуй, самая известная волонтёрская организация в России. Волонтёры отряда стали...
Рязанская нефтеперерабатывающая компания приступила к производству высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами...
Май на исходе. У школьников уже начались летние каникулы, и появилась масса свободного времени....
Рязанские взрывотехники обезвредили снаряд времён гражданской войны
Главные фото уходящей недели
Николай Любимов обсудил с рязанскими активистами будущее Рязанского региона
Рязанские школьники поучаствовали в областном фестивале «Зеркало природы»
Фонтан на Московском шоссе начнёт работу 12 июня
В областной детской библиотеке собралась вся «Читающая Почтовая»
В Рязани состоялся седьмой турнир «В память о погибших спецназовцах»
По улицам Перми прогулялся голый мужчина
Банк «Открытие» и «ПАО «МегаФон» заключили новое кредитное соглашение в объеме 15 млрд рублей....
«Ростелеком» отметил рост продаж онлайн-касс в Центральном федеральном округе в мае, несмотря на поправки,...
10 и 11 июня в Рязани пройдёт 91-я донорская акция «Река жизни». Очередное мероприятие,...
В Рязани пройдут XVIII Международные научные чтения памяти Н.Ф. Фёдорова
Столетие рязанской архивной службы и театральный чемпионат по мини-футболу. Видеообзор событий недели
Рязанские полицейские пресекли незаконную продажу крупной партии спиртного
Жёсткое ДТП в Рязани попало на видео
В Рязани впервые пройдёт театральный чемпионат по мини-футболу
Министр спорта Рязанской области: В регионе больше половины населения занимаются физкультурой
В прошлом году рязанский бизнес-омбудсмен рассмотрел почти 300 обращений от предпринимателей
Руководитель Контрольно-счётной палаты Рязанской области выступил с отчётом в Рязанской облдуме
На прошлой неделе в медицинские организации Рязанской области обратились 232 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 83 ребёнка. Об этом...
Вечером в понедельник, 3 июня, на 84 км железнодорожного перегона станций Човью – Койты в Сыктывкаре произошла трагедия. По предварительной информации, под...
В период с 27 мая по 2 июня работы по ликвидации аварийных ям в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог Рязани с применением горячей...
Накануне в городе Ростове Ярославской области прошла встреча лидера ЛДПР Владимира Жириновского с местными жителями. Она оказалась роковой для одного из них....
В понедельник, 3 июня, депутат Госдумы Елена Митина провела личный приём граждан в Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия». Заявители обратились с...
В воскресенье, 2 июня, в микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми в реке Кама утонул ребенок. По словам очевидцев, они нашли на берегу...
Вечером в понедельник, 3 июня, в Сызрани был обнаружен труп мужчины. Сообщается, что страшная находка была сделана на Центральном городском пляже за...
В пятницу, 31 мая, в городе Кандалакши произошла трагедия. Об этом пишет портал «Комсомольская правда». Сообщается, что 60-летний мужчина забрался на подоконник,...
В Рязанской области впервые провели экстра интракраниальный микрососудистый анастомоз. Эту операцию провели под руководством заведующего I нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи имени...
В Рязанской области на прошлой неделе от укусов клещей пострадали более 300 человек
В Рязани продолжается ямочный ремонт дорог
Елена Митина провела личный приём граждан
Рязанские врачи сшили две миллиметровые артерии в мозгу пациента, перенесшего инсульт
Расчистка Ласковского озера завершится до конца июня
Из реки Проня подняли труп
Рязанские парашютисты победили в командном зачёте кубка ЦСПК «Рязанский Кремль-2019»
Рязанцы познакомились с трудами философа Фёдорова
Сасовского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов
СМИ сообщило о задержании силовиками начальника одного из управлений администрации Рязани