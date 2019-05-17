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Происшествия Рязань 17 мая 2019 13:01 | Просмотров:

В рязанском мясе нашли листерии

Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проверили рязанское ИП, осуществляющее хранение и переработку мясного сырья, а также хранение, производство и реализацию полуфабрикатов рубленных мясных замороженных. Как сообщает сайт Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, в деятельности ИП были установлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил. В мясной продукции обнаружены листерии — бактерии, вызывающие заболевания животных и человека.

Предпринимателю выписали штраф на 50 тысяч рублей, а саму организацию поставили на усиленный лабораторный контроль.

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