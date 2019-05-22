В Рязанской области задержали рыбака-браконьера из Москвы







Рано утром сотрудники отдела МВД России по Спасскому району на реке Проня недалеко от села Малые Гулынки задержали 55-летнего жителя города Москва, который незаконно добывал рыбу с помощью сетей. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Выяснилось, что мужчина накануне вечером поставил посредине реки параллельно берегам рыболовную сеть. Это заметил один из местных жителей и сообщил в полицию. Стражи правопорядка застали злоумышленника за вытаскиванием сетей и добычи.

Как позже установили полицейские житель столицы приехал на отдых в свой дачный дом в селе Малые Гулынки, привёз лодку и сети. Выбрав укромное место, он на ночь поставил запрещённые снасти. Наутро мужчина на лодке вышел на середину реки, вытащил сети с рыбой и собрался погрузить улов в автомобиль. За этим занятием его и задержали полицейские.

Добыча рыбы с помощью сетей запрещена, поэтому полицейские изъяли резиновую лодку, сети и незаконную добычу – рыбу промысловых пород. На момент задержания злоумышленник успел добыть более 10 килограммов рыбы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.