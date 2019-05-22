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Происшествия Рязань 22 мая 2019 14:16 | Просмотров:

В Рязанской области лишённый прав водитель сбил полицейского




В городе Сасово 31-летний местный житель, ранее лишённый водительских прав, сбил полицейского. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

ДТП произошло около 10 часов вечера 8 мая, в этот момент полицейский находился на службе. По словам водителя, мать отвезла его на реку Цну порыбачить. Там его ждал приятель. Наловив рыбы, мужчины поехали в гараж в посёлок Пионерская Роща. За руль сел подозреваемый, которого осень 2015 года лишили прав за оставление места ДТП. Молодые люди успели отъехать о места рыбалки буквально сто метров и в этот момент услышали требования сотрудников ГИБДД остановиться и увидели в зеркало заднего вида проблесковые маячки. Чтобы избежать наказания за езду без прав, водитель решил скрыться. Дождавшись, когда полицейский подойдёт и откроет дверь, он быстро поехал назад, при этом дверь сильно ударила сотрудника ГИБДД и он упал. На полном ходу, обвиняемый вылетел на дорогу «Сасово-Батьки», развернулся и помчался к себе домой.

На следующий день мужчине пришла повестка с требованием прийти в полицию. На него завели уголовное дело, виновному может грозить до 5 лет лишения свободы.

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