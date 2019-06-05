В Рязанской области будут судить сотрудниц детского сада







В Скопинском районе было возбуждено уголовное дело в отношении заведующей и делопроизводителя детского сада. Женщины подозреваются в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые в октябре 2015 года фиктивно устроили на работу в детский сад на должность младшего воспитателя свою знакомую. Женщина работу не выполняла, но до августа 2018 года ей начислялась зарплата. В итоге подозреваемые присвоили более 270 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемые признали свою вину, активно способствовали расследованию и полностью возместили причиненный ущерб. В настоящее время их уголовное дело передано на рассмотрение в суд.