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Происшествия Рязань 5 июня 2019 18:00 | Просмотров:

В Рязани задержали три автомобиля, объявленных в розыск

Во вторник, 4 июня, сотрудники ГИБДД искали автомобили, объявленные в розыск. Полицейские узнали, что транспортные средства в это время могут передвигаться по Рязани или направляться в город. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В течение дня в городе в разных местах удалось остановить 3 автомобиля, объявленных в розыск: ВАЗ-2110, «БМВ» и «Фольцваген Пассат». Транспортные средства были фигурантами нескольких преступлений – умышленный тяжкий вред здоровью, вымогательство,  также серия имущественных хищений.

Водителей автомобилей передали уполномоченным сотрудникам полиции, чтобы разобраться в инцидентах.

 

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