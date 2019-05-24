В Рязани задержали иностранца, находящегося в международном розыске







В Рязани сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали иностранца, находившегося в международном розыске. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Иностранец на родине подозревается в совершении тяжкого преступления. Ориентировка на его розыск поступила в Рязань, где 28-летний мужчина проживал уже третий год на законных основаниях. По адресу, указанному в документах, он появлялся нечасто, но оперативники задержали подозреваемого.

Собранные материалы направлены в правоохранительные органы страны-инициатора розыска.