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Происшествия Рязань 24 мая 2019 15:05 | Просмотров:

В Рязани задержали иностранца, находящегося в международном розыске



В Рязани сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали иностранца, находившегося в международном розыске. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Иностранец на родине подозревается в совершении тяжкого преступления. Ориентировка на его розыск поступила в Рязань, где 28-летний мужчина проживал уже третий год на законных основаниях. По адресу, указанному в документах, он появлялся нечасто, но оперативники задержали подозреваемого.

Собранные материалы направлены в правоохранительные органы страны-инициатора розыска.

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