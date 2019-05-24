В Рязани вынесли приговор убийце







В Рязани вынесли приговор 36-летнему ранее судимому мужчине, совершившему убийство. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

В ходе суда и следствия было установлено, что убийство мужчина совершил 6 августа 2018 года в одной из квартир на улице Зубковой в Рязани. Он вместе с пострадавшим и хозяином жилья распивал спиртные напитки. Во время застолья у гостей произошла ссора из-за того, что знакомый высказался обидно о татуировках подсудимого. Рязанец жесткого избил пострадавшего, нанося удары в жизненно важные органы. От полученных травм пострадавший скончался, убийца покинул место преступления.

Суд признал жителя Рязани виновным и приговорил его к 13,2 годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.