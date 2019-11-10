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В Рязани уволили водителя автобуса, который отказался везти школьницу

Водителя автобуса, который отказался везти несовершеннолетнюю рязанку, уволили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее в одном из пабликов ВКонтакте появился пост. В нём девочка рассказала об инциденте, который произошёл с ней 9 ноября в автобусе №13. Водитель высадил её из-за того, что с  карточки, которую она предоставила для оплаты проезда, не списывались средства. В итоге школьнице пришлось идти пешком от Театральной площади до Ситников. По её словам, это произошло в вечернее время.

Пострадавшая также отметила, что в тот момент, когда её мама отследила автобус и решила поговорить с водителем, мужчина рассмеялся.

В горадминистрации рассказали, что на этого водителя неоднократно поступали жалобы от пассажиров. Поэтому УРТ приняло решение уволить его.

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