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Происшествия Рязань 6 июня 2019 17:14 | Просмотров:

В Рязани рецидивиста с шестью судимостями поймали на краже сладостей




В Советском районном суде Рязани вынесли приговор мужчине, имеющего шесть судимостей за покушения на кражу и грабёж. Об этом сообщается на сайте суда.

В ноябре 2018 года мужчина в гипермаркете «Лента» положил себе в сумку 11 плиток шоколада «KINDER Chocolate» и прошёл через кассу, не заплатив. На выходе его задержали сотрудники магазина.

В ходе суда рецидивист полностью признал свою вину. С учётом всех обстоятельств дела его приговорили к 4 месяцам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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