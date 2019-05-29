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Происшествия Рязань 29 мая 2019 16:15 | Просмотров:

В Рязани рецидивист покусал сотрудника полиции




В Октябрьском районном суде Рязани вынесен приговор по уголовному делу в отношении неоднократно судимого гражданина, который обвинялся в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщается на сайте суда.

В ходе следствия и суда было установлено, что в июле 2018 года в один из дворов Рязани вызвали сотрудников полиции. Местные жители пожаловались, что там, рядом с играющими детьми, находятся пьяные мужчина и женщина. Когда полицейские прибыли на место, нетрезвый мужчина стал кричать на них, напал на одного из сотрудников и укусил его сначала за грудь, а затем за пальцы руки.

В ходе суда мужчина полностью признал вину. С учётом всех обстоятельств дела суд принял решение приговорить его к 4 годам колонии строго режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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