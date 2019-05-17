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Происшествия Рязань 17 мая 2019 10:44 | Просмотров:

В Рязани разыскиваются очевидцы ДТП на улице Новосёлов 

Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло в Рязани летом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, ДТП произошло 25 июня 2018 года в одном из рязанских дворов. Около дома 40 корпус 3 на улице Новосёлов автомобиль «ЗАЗ» под управлением 37-летнего рязанца наехал на 78-летнего пешехода. Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Постаревшего доставили в медучреждение.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, просят обращаться по телефону (4912)29-97-56 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1.

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