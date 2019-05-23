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Происшествия Рязань 23 мая 2019 10:36 | Просмотров:

В Рязани пропала пожилая женщина




В Рязани пропала 75-летняя Зоя Владимировна Горшкова (Каширина). Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».

Пенсионерка ушла из дома 22 мая, где она находится сейчас неизвестно.

Сообщается, что женщина могла потерять память и не ориентируется в пространстве.

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