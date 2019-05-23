В Рязани пропала пожилая женщина







В Рязани пропала 75-летняя Зоя Владимировна Горшкова (Каширина). Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».

Пенсионерка ушла из дома 22 мая, где она находится сейчас неизвестно.

Сообщается, что женщина могла потерять память и не ориентируется в пространстве.