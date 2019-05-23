Происшествия Рязань 23 мая 2019 10:36 В Рязани пропала пожилая женщина Поделиться Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться В Рязани пропала 75-летняя Зоя Владимировна Горшкова (Каширина). Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань». Пенсионерка ушла из дома 22 мая, где она находится сейчас неизвестно. Сообщается, что женщина могла потерять память и не ориентируется в пространстве. Мы в Яндекс.Новости Мы в Яндекс Дзен Наш Telegram Тэги:Зоя Владимировна Горшкова (Каширина), ЛизаАлерт Рязань, пропала женщина