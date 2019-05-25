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Происшествия Рязань 25 мая 2019 11:52 | Просмотров:

В Рязани осудили бухгалтера вуза, которая похитила более 5,6 миллиона рублей



В Рязани вынесен приговор 56-летней женщине, которая обвинялась в хищении денег одного из вузов города. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

В период с 2012 по 2018 год рязанка работала бухгалтером одного из вузов Рязани. Она принимала от студентов деньги за оплату общежития и присваивала из себе, внося при это ложные сведения в финансовую документацию. Таким образом, у учебного заведения было похищено более 5,6 миллиона рублей.

В ходе следствия обвиняемая призналась в преступлении, раскаялась и возместила ущерб. Суд признал её виновной и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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