В Рязани мужчина погиб, упав с пятого этажа







На улице Фирсова в Рязани мужчина погиб при падении из окна на пятом этаже.

ЧП произошло днём в воскресенье, 19 мая. Личность погибшего установлено. Ему было 35 лет, в Рязань он приехал к знакомым из другого региона.

По факту гибели человека проводится доследственная проверка.