Происшествия Рязань 20 мая 2019 12:34 В Рязани мужчина погиб, упав с пятого этажа Поделиться Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться На улице Фирсова в Рязани мужчина погиб при падении из окна на пятом этаже. ЧП произошло днём в воскресенье, 19 мая. Личность погибшего установлено. Ему было 35 лет, в Рязань он приехал к знакомым из другого региона. По факту гибели человека проводится доследственная проверка. Мы в Яндекс.Новости Мы в Яндекс Дзен Наш Telegram Тэги:выпал с пятого этажа, погиб мужчина, ЧП в Рязани