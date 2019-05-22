Главная > Рязань > Происшествия 
Происшествия Рязань 22 мая 2019 15:46 | Просмотров:

В Рязани горело кафе

В понедельник, 20 мая, в Рязани загорелось кафе на улице Гагарина. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре в кафе «БОН Аппетит» поступило в МЧС в 14.18. Загорелась кухня с техническим оборудованием. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 15.51.

Площадь пожара составила три квадратных метра. Пострадавших нет. Причины и ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжали 7 единиц пожарной техники, 17 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Тэги:,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.3K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.6K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
2.0K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.9K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.7K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.3K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.2K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
1.2K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.1K
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
871
19 мая 19:56

Рязанцы стреляли из лука и знакомились с кузнецами
Вверх