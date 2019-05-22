В Рязани горело кафе

В понедельник, 20 мая, в Рязани загорелось кафе на улице Гагарина. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре в кафе «БОН Аппетит» поступило в МЧС в 14.18. Загорелась кухня с техническим оборудованием. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 15.51.

Площадь пожара составила три квадратных метра. Пострадавших нет. Причины и ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжали 7 единиц пожарной техники, 17 человек личного состава Государственной противопожарной службы.