В Рязани будут судить уличных грабителей, нападавших на иностранцев







В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя и двух его несовершеннолетних знакомых, которые подозреваются в совершении уличных грабежей (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Сообщается о двух грабежах, жертвами которых стали граждане Узбекистана. На 23-летнего молодого человека напали 21 декабря 2018 года. Его избили и отобрали тысячу рублей и сотовый телефон. 15 января 2019 года подозреваемые таким же образом похитили у ещё одного гражданина Узбекистана 5 тысяч рублей.

Молодые люди сообщили следователям, что планировали совершать нападения в промышленной зоне, надеясь, что у их жертв при себе будут заработанные деньги. Кроме того, они специально выбирали иностранцев, надеясь, что те не заявят в полицию из-за возможных проблем по линии миграции.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.