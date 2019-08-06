В прокуратуре сообщили подробности ДТП в Сасовском районе

Во вторник, 6 августа, в Сасовском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес-Бенц Вито» и автомобиля «Тойота Ланж Крузер» .

Установлено, что по ФАД М-5 «УРАЛ» водитель а/м Мерседес Бенц Вито, принадлежащий 38-летнему жителю Республики Таджикистан, под управлением гражданина Таджикистана совершено лобовое столкновение с автомобилем Тойота Ленд Крузер под управлением жителя Москвы.

В результате ДТП погибло 6 человек, в том числе водитель микроавтобуса «Мерседес», а также пострадали 6 пассажиров микроавтобуса, водитель и пассажир автомобиля «Тойота», которые доставлены в больницы области.

Как сообщили РИА «7 новостей» в прокуратуре Рязанской области, оперативными сотрудниками правоохранительных органов производится осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, устанавливаются необходимые обстоятельства произошедшего, а также личности пострадавших.

Проверку всех обстоятельств ДТП контролируют в прокуратуре области.