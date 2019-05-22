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Происшествия Рязань 22 мая 2019 07:19 | Просмотров:

В подразделении администрации Рязани прошли обыски – СМИ




Во вторник, 21 мая, в управлении энергетики и ЖКХ администрации Рязани на улице Пожалостина прошли обыски. Об этом сообщило рязанское бюро «Новой газеты».

По данным СМИ, обыски и изъятия документов проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области.

По неофициальным данным, оперативные действия связаны с проверкой, проводимой по поручению президента России Владимира Путина. Напомним, на медиафоруме ОНФ рязанская журналистка сообщила, что площадка, которая должна была быть установлена в Лесопарке, до сих пор там не появилась. Буквально на следующий день представители администрации показали площадку в Лесопарке.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Фото: «Новая газета Рязань».

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