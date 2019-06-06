В Новомичуринске полицейские задержали распространителя наркотиков

Оперативники получили информацию о том, что в город Новомичуринск поступила крупная партия синтетических наркотиков. В интернете появилось объявление о продаже запрещённых веществ. Мужчина, давший эти объявление, сделал в Новомичуринске две «закладки» с небольшим количеством синтетического наркотика, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области. В импровизированных тайниках полицейские нашли контейнеры с сильнодействующим порошкообразным синтетическим наркотиком. Выяснилось, что к организации продажи наркотических средств причастен 27-летний житель города Новомичуринска. Злоумышленника задержали, у него изъяли самодельную упаковку с наркотическим средством весом более 100 грамм. Также у него были обнаружены электронные весы, перчатки и упаковочный материал, подготовленный для изготовления контейнеров для распространения наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.