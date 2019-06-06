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Происшествия Рязань 6 июня 2019 14:23 | Просмотров:

В Новомичуринске полицейские задержали распространителя наркотиков

Рязанские полицейские пресекли незаконное распространение синтетических наркотиков в городе Новомичуринск Пронского района.

Оперативники получили информацию о том, что в город Новомичуринск поступила крупная партия синтетических наркотиков. В интернете появилось объявление о продаже запрещённых веществ. Мужчина, давший эти объявление, сделал в Новомичуринске две «закладки» с небольшим количеством синтетического наркотика, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области. В импровизированных тайниках полицейские нашли контейнеры с сильнодействующим порошкообразным синтетическим наркотиком. Выяснилось, что к организации продажи наркотических средств причастен 27-летний житель города Новомичуринска. Злоумышленника задержали, у него изъяли  самодельную упаковку с наркотическим средством весом более 100 грамм. Также у него были обнаружены электронные весы, перчатки и упаковочный материал, подготовленный для изготовления контейнеров для распространения наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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