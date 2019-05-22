Ночью с 21 на 22 мая в Клепиковском районе загорелся магазин. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 1.53. Загорелся магазин в Спас-Клепиках на улице Пролетарской. Огонь удалось локализовать в 2.03, возгорание полностью ликвидировали в 2.10.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

На место происшествия выезжали 6 единиц пожарной техники, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.