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Происшествия Рязань 22 мая 2019 10:05 | Просмотров:

В Клепиковском районе загорелся магазин

Ночью с 21 на 22 мая в Клепиковском районе загорелся магазин. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 1.53. Загорелся магазин в Спас-Клепиках на улице Пролетарской. Огонь удалось локализовать в 2.03, возгорание полностью ликвидировали в 2.10.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

На место происшествия выезжали 6 единиц пожарной техники, 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

 

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