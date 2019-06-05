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Происшествия Рязань 5 июня 2019 13:12 | Просмотров:

В Касимове задержали злоумышленника, ограбившего местную жительницу в магазине

Касимовские полицейские в считанные минуты разыскали и задержали злоумышленника, подозреваемого в «магазинном» ограблении женщины. Об инциденте сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Утром в полицию обратились местные жители, которые рассказали полицейским, что в магазине неизвестный мужчина сорвал с посетительницы золотую цепочку и скрылся. Полицейские приехали на место преступления и пообщались со свидетелями.

Мужчина не стал далеко убегать, решив, что его никто не найдёт. Однако благодаря местным жителям полицейские задержали злоумышленника. Похищенную цепочку с крестиком изъяли.

Оказалось, что 30-летний житель Касимовского района ночью употреблял спиртные напитки и утром решил отправиться в магазин, что приобрести алкоголь. Чтобы расплатиться за покупку, на которую у злоумышленника не было денег, он решил украсть у случайной посетительницы золотое украшение.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж» (ч.1 ст.161 УК РФ). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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