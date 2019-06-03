В Касимове полицейские раскрыли кражу барсетки из кафе







Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали 26-летнего жителя района, подозреваемого в хищении у 38-летнего жителя города барсетки с сотовым телефоном. Похищенное изъяли. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился 38-летний житель города Касимова, который сообщил, что ночью в местном кафе у него похитили барсетку с сотовым телефоном.

Полицейские опросили пострадавшего и выяснили, что мужчина в какой-то момент в кафе задремал под действием спиртного, а когда проснулся и собрался домой, то обнаружил пропажу барсетки.

Оперативники уголовного розыска выехали на адрес и опросили работников кафе. Оказалось, что в ту ночь в кафе отдыхало несколько компаний местных жителей. Среди них подозрение пало на одного молодого мужчину. Свидетели видели, как он подходил к столику, за которым дремал пострадавший. По описанию внешности этого посетителя оперативники узнал 26-летнего жителя посёлка Гусь-Железный. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Разыскать мужчину не составило труда. У него обнаружили похищенный сотовый телефон. А затем он указал место, куда выбросил барсетку. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, злоумышленник рассчитывал – нетрезвый посетитель не сразу заметит пропажу барсетки, а потом решит, что сам потерял сумочку с телефоном.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.