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Происшествия Рязань 24 мая 2019 17:05 | Просмотров:

В Касимове на подростка упала бетонная плита




Врачи Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой в Рязани спасли жизнь подростку, на которого упала бетонная плита. Об этом сообщил сайт Минздрава Рязанской области.

По данным РИА «7 новостей», инцидент произошёл в Касимове. В Минздраве сообщили, что 7 мая Саша вместе с друзьями пошёл гулять к полуразрушенному зданию и там на него упал бетонный блок.

После случившегося подросток поднялся на ноги, но устоять не смог. Это неудивительно – ведь при падении бетонной плиты Саша получил черепно-мозговую травму, перелом костей таза. Также у него были повреждены внутренние органы.

По словам главрача ДОКБ Инны Лебедевой, для того, чтобы составить план лечения, пришлось привлечь специалистов разных направлений. После вмешательства хирургов детской больницы, которые провели операцию на внутренних органах, подросток провёл неделю в реанимации.

Сейчас парень уже переведён в стационар, но процесс восстановления и реабилитации займёт длительное время. Врачи надеются, что Саша сможет пойти в школу 1 сентября.

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