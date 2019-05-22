В ДТП в Шацком районе пострадали два человека







В результате ДТП в Шацком районе пострадали два человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась во вторник, 21 мая, около 11 часов вечера на 366-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», выезжая на трассы, не предоставил преимущество седельному тягачу «ДАФ» с полуприцепом «Кроне» под управлением 36-летнего жителя Московской области.

В результате столкновения автомобили получили повреждения. Двух пассажиров «Лады» в возрасте 21 года и 40 лет госпитализировали с полученными травмами.