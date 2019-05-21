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Происшествия Рязань 21 мая 2019 11:05 | Просмотров:

В ДТП в Рыбном пострадали юный мотоциклист и его пассажирка




В понедельник, 20 мая, в 21.30 у дома №37 на улице Большой в Рыбном произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, 33-летний житель города, ехавший за рулём автомобиля «Киа Рио» по улице Большой в сторону улицы Юбилейная, поворачивая налево, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с ехавшим в попутном направлении мотоциклом «RACER» под управлением 17-летнего парня. После этого мотоциклист врезался в припаркованный на улице «Киа Сид» под управлением 25-летнего водителя.

Помощь медиков после ДТП потребовалась мотоциклисту и его 16-летней пассажирке. Установлено, что прав на управление мотоциклом у молодого человека нет. По факту аварии проводится проверка.

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